Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Zoom провела опитування своїх клієнтів та виявила, що переважна більшість опитуваних (83%) вважає себе значно продуктивнішими в умовах гібридної або віддаленої роботи.

Відповідаючи на запитання, як саме б вони хотіли працювати, найбільше працівників, очевидно, обирають повністю віддалений формат роботи з будь-якої точки світу — 36%. Ще 22% бажають працювати віддалено з дому, 25% віддають перевагу гібридному гнучкому графіку, а 25% — воліють працювати в офісі. “Гібридні” працівники повідомляють, що вони почуваються більш пов’язаними зі своїми командами та керівниками.

Також працівників опитали щодо інтеграції технологій штучного інтелекту в їхні робочі процеси. 94% відсотки опитаних повідомили, що використовують ШІ в роботі та 84% з них вважають, що це підвищило їхню продуктивність.

Більшість опитаних погодилися з тим, що технології та інструменти для віддаленої роботи в їхніх організаціях потребують вдосконалення, а 75% вважають, що їхні поточні умови є неадекватними.

Результати Zoom не є особливо дивовижними, оскільки дослідження постійно показують, що працівники стають щасливішими та продуктивнішими, коли їм надається можливість працювати віддалено.

Що цікаво, минулого року генеральний директор Zoom висловлювався негативно про віддалений режим роботи саме в Zoom та закликав працівників повернутись до офісу за гібридним режимом (бодай 2 дні на робочий тиждень).