Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що під час пандемії уряд США “тиснув” на Facebook з метою цензурування контенту, пов’язаного з COVID-19. Про це пише Bloomberg.

“У 2021 році високопосадовці з адміністрації Байдена, включно з Білим домом, протягом місяців неодноразово чинили тиск на наші команди з метою цензурування певного контенту, пов’язаного з COVID-19, зокрема гумору та сатири”, – написав він у листі до Комітету з питань правосуддя Палати представників Конгресу США.

Водночас Марк Цукерберг зауважив, що шкодує про рішення компанії погодитися на ці вимоги.

“… тиск уряду був неправильним, і я шкодую, що ми не були більш відвертими щодо цього”, – додав гендиректор Meta.

Під час пандемії працівники Facebook накликали на себе гнів критиків локдаунів та вакцинації, оскільки видаляли певні пости, заявляючи, що вони зокрема містять дезінформацію про вірус. Загалом Facebook видалив понад 20 мільйонів одиниць контенту за понад рік.