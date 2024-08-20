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Українська студія Creoteam (Collapse, Collapse: the Rage, Football, Tactics & Glory) відзвітувала про продаж понад 100 тис. копій гри Football, Tactics & Glory у Steam.

“Ми раді повідомити, що наша гра Football, Tactics & Glory продалася кількістю більше 100 000 копій на Steam! Це не рахуючи продажу доповнень та консольних версій. Дякуємо вам, гравцям, за підтримку протягом всіх цих років! Ви повідомляли про баги, пропонували ідеї, залишали відгуки в Steam, писали слова підтримки, допомагали з локалізацією, давали поради новачкам і, звісно, насолоджувалися грою, що для нас було дуже важливо.” – йдеться у повідомлені студії.

Звісно 100 тис. копій за 6 років – це небагато на фоні продажів AAA блокбастерів, або фантастичних цифр Black Myth: Wukong, але це досить непоганий результат для невеликої української інді-студії, у який працює лише три людини.

Нагадаємо, Football, Tactics & Glory використовує унікальну ігрову механіку покрокового футболу, завдяки якій кожен матч перетворюється на мікс шахів на XCOM.

Оригінальна Football, Tactics & Glory вийшла у 2018 році та отримала два великих доповнення Football, Tactics & Glory: Football Stars (2020) та Football, Tactics & Glory: Manager’s Journey (2021). Гра має дуже схвальні відгуки та Steam-рейтинг 88/100 заснований на 3 530 рецензіях. До 26 серпня 2024 року гра пропонується зі знижкою 80% лише за 59 грн тож самий час спробувати. Крім того, у Football, Tactics & Glory є демоверсія.

Зараз Creoteam працює над наступним проєктом серії – Football, Tactics & Glory: World, реліз якого запланований вже на IV квартал 2024 року.