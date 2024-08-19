Крім лінійки iPhone 16 компанія Apple восени 2024 року також готує до релізу нові повністю бездротові навушники AirPods 4. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Нова модель повинна вийти на ринок у двох версіях. Одна з них отримає функцію шумогасіння (ANC).

Зовні навушники будуть однакові. Крім цього, обидві моделі повинні мати розʼєм USB-C замість Lightning. Ціни навушників поки немає.

До речі, нові AirPods 4 замінять AirPods 2 та AirPods 3.

Раніше повідомлялося, буцімто Apple готується масово виробляти AirPods з інфрачервоною камерою, подібною до приймача Face ID в iPhone, вже у 2026 році.

Щороку планують випускати близько 18-20 мільйонів одиниць, тобто близько 9-10 мільйонів AirPods.