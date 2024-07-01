Аналітик Мін-Чі Куо розповів, що нові ланцюги постачання Apple натякають на те, що компанія готується масово виробляти AirPods з інфрачервоною камерою, подібною до приймача Face ID в iPhone, вже у 2026 році.

Foxconn буде постачальником нових продуктів. Щороку планують випускати близько 18-20 мільйонів одиниць, тобто близько 9-10 мільйонів AirPods. Куо зазначає, що фактичний попит буде залежати від стану ринку.

Очікується, що нові навушники використовуватимуть у парі з Vision Pro. Коли користувач дивитиметься відео у гарнітурі й навушниках та поверне голову, джерело звуку в цьому напрямку може бути підкреслено для покращення просторового аудіо.

Інфрачервона камера у навушниках також зможе визначати зміни в оточені та потенційно вмикатиме додаткові жести для взаємодії. Apple також вже подавала відповідні патенти для застосування таких технологій.

У лютому Марк Гурман із Bloomberg також повідомляв про те, що компанія працює над навушниками з вбудованою камерою. Він розповідав, що такі навушники “могли б використовуватися для збору даних, які оброблялися б за допомогою штучного інтелекту та допомагали людям у їхніх буденних справах”.