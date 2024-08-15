Українці за першу половину 2024 року оплатили картками через мережу ПриватБанку 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн. Це на 27,3% більше порівняно з першим півріччям 2023 року – тоді було здійснено 1,3 млрд оплат на 350 млрд грн.

Із початку цього року українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування – частка оплат у продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат становила 44%. Це на 1,5% менше, ніж у першому півріччі 2023-го.

На другому місці за обсягом карткових витрат – покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка цього року в споживчому кошику українця становить 6,6%. На третьому місці – оплата в закладах громадського харчування (6,4%).

Витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо – 4,2%.

У топі товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4% споживчого кошику), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

Раніше повідомлялося, що українці у 2023 році сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн через мережу торгових терміналів ПриватБанку.