Українці у 2023 році сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн через мережу торгових терміналів ПриватБанку. Про це повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу фінустанови Сергій Макаренко.

Отриманий результат на понад 40% вищий порівняно з 2022 роком – тоді цей показник складав 550 млрд грн.

У ПриватБанку додали, що український бізнес активно розширює мережу без готівки – кількість торговців, які приймають картки через термінали установи збільшилася на 38%, до 182 тис.

Загалом у торговельній мережі наразі працює понад 288 тис. терміналів ПриватБанку, що на 30% більше порівняно з 2022 роком.

«У 2023 українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування – понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%», – зазначили в банку.

Частка витрат із карток на покупку ліків та товарів для здоровʼя в споживчому кошику українця торік становила 8,5%. Ще 8,1% українці витрачали на одяг та взуття, 7,2% – на товари для дому, а 7% – на оплату в закладах громадського харчування.

У ТОП-10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, потрапила також електроніка та побутова техніка (5%), паливо (4,2%), витрати на транспорт (1,5%), відпочинок (1,4%) та аксесуари (1,2%).

Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.