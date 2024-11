Всього через кілька тижнів після того, як оновлення антивірусу CrowdStrike спричинило глобальну ІТ-кризу, компанія не цурається критики. Президент компанії, Майкл Сентонас, навпаки особисто вийшов на сцену на церемонії Pwnie Awards, щоб отримати нагороду за “Найбільш епічний провал”, повідомляє TechCrunch.

Церемонія нагородження відбулася на виставці з кібербезпеки Def Con, після конференції Black Hat, де CrowdStrike мала значну присутність, зокрема один з найбільших стендів, на якому роздавали безплатні футболки. Компанія зазначила, що послання CrowdStrike до учасників конференції було “вдячністю і повагою до спільноти Black Hat”.

Відеозапис промови Сентонаса з’явився в X (екс-Twitter), і очевидно, що, як й учасники конференції, які були готові дати CrowdStrike другий шанс, аудиторія нагороди з ентузіазмом відреагувала на готовність Сентонаса публічно визнати помилку компанії.

CrowdStrike accepting the @PwnieAwards for “most epic fail” at @defcon. Class act. pic.twitter.com/e7IgYosHAE

— Dominic White 👾 (@singe) August 10, 2024