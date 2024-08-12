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Всього через кілька тижнів після того, як оновлення антивірусу CrowdStrike спричинило глобальну ІТ-кризу, компанія не цурається критики. Президент компанії, Майкл Сентонас, навпаки особисто вийшов на сцену на церемонії Pwnie Awards, щоб отримати нагороду за “Найбільш епічний провал”, повідомляє TechCrunch.

Церемонія нагородження відбулася на виставці з кібербезпеки Def Con, після конференції Black Hat, де CrowdStrike мала значну присутність, зокрема один з найбільших стендів, на якому роздавали безплатні футболки. Компанія зазначила, що послання CrowdStrike до учасників конференції було “вдячністю і повагою до спільноти Black Hat”.

Відеозапис промови Сентонаса з’явився в X (екс-Twitter), і очевидно, що, як й учасники конференції, які були готові дати CrowdStrike другий шанс, аудиторія нагороди з ентузіазмом відреагувала на готовність Сентонаса публічно визнати помилку компанії.

Організатори пояснили, що рішення віддати CrowdStrike фінальну нагороду за “Найбільш епічний провал” було прийнято прямо перед конференцією — адже як вони могли не виграти? Коли на сцену під гучні оплески винесли комічно великий трофей, Сентонас відверто зізнався: “Це точно не та нагорода, якою можна пишатися”.

“Думаю, команда була здивована, коли я одразу сказав, що прийму його, — продовжив Сентонас. “Ми страшенно помилилися. Ми визнавали це неодноразово, і дуже важливо визнавати як свої успіхи, так і свої невдачі”.

Сентонас додав, що планує забрати трофей до штаб-квартири CrowdStrike і виставити його на видному місці як нагадування про те, що “наша мета — захищати людей, і ми зазнали невдачі. Я хочу, щоб усі розуміли, що такі речі не мають відбуватися”.