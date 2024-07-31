OpenAI оголосила про розгортання розширеного голосового режиму для невеликої групи користувачів ChatGPT Plus. Про це повідомляє Reuters із посиланням на компанію.

Нові аудіоможливості дозволять користувачам розмовляти з ChatGPT і отримувати відповіді в режимі реального часу без затримок, а також переривати ChatGPT під час розмови.

Раніше OpenAI відклала розгортання реалістичних голосових розмов із кінця червня на липень 2024 року, заявивши, що їй потрібен час, щоб досягти стандарту запуску.

Нагадаємо, що навесні OpenAI випустила нові аудіоінструменти, одним із яких став голос Sky у ChatGPT. Деякі користувачі звернули увагу на його подібність до голосу голлівудської акторки Скарлетт Йоганссон, яка також була шокована ситуацією.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман зауважив, що голос Sky не належить Скарлетт Йоганссон. Проте компанія призупинила використання цього голосу у ChatGPT.