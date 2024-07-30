Meta починає надавати доступ до нового інструмента AI Studio, завдяки якому користувачі Instagram зможуть створювати власні ШІ-версії. Про це пише The Verge.

Задум полягає у тому, щоб творці та власники бізнесу використовували ШІ-версії облікових записів для комунікації з підписниками в Instagram. Створені профілі зможуть спілкуватися з людьми в чатах і відповідати на коментарі від імені власника акаунта.

Першими спробувати нові можливості зможуть користувачі у США. За інформацією Meta, автори матимуть змогу налаштовувати власні ШІ-версії на основі контенту в Instagram. Також вони зможуть вказувати теми, яких варто уникати, та посилання, якими слід ділитися.

У блозі Meta сказано, що AI Studio працює на основі моделі штучного інтелекту Llama 3.1. Компанія нещодавно представила її та заявила, що нейромодель зможе змагатися з найпотужнішими пропозиціями від конкурентів, таких як OpenAI та Google.