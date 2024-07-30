Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

На пристроях Apple з’явилися перші функції Apple Intelligence. Щойно вийшли бета-версії для розробників iOS 18.1, iPadOS 18.1 та macOS Sequoia 15.1 із підтримкою деяких функцій AI. Про це повідомляє Engadget.

Ці функції працюватимуть лише на iPhone 15 Pro та Pro Max, та iPad, або Mac із чипом M1 та новіше. Також для їхньої роботи мова вашого пристрою має бути американська англійська. Власники облікових записів розробника Apple вже можуть оновити програмне забезпечення свого обладнання та виявити нові функції Apple Intelligence.

Серед нових функцій буде інструмент для редагування, переписування та узагальнення тексту. Можливість транскрибувати дзвінки або голосові записи, а також можливість створювати “Спогади” серед ваших фотографій.

Також свою порцію покращень отримала Siri. Асистент краще слідкуватиме за ходом розмови та розумітиме, коли користувач відволікся.

Ще не з’явилися: Genmoji, Image Playground, інтеграція з ChatGPT, очищення фотографій, а також персональний контекст і дії в додатку для Siri. Ці функції будуть додані пізніше у майбутніх бета-версіях.

Повноцінний реліз iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia очікується восени цього року. Повний запуск функцій Apple Intelligence заплановано на декілька тижнів пізніше. Компанія вирішила відкласти запуск AI функцій для того, щоб зосередитися на виправленні багів.