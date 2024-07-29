Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Попори те, що Google, щоб уникнути ще більше зливів інформації про Pixel 9, сам показав, яким вигляд матиме смартфон, компанії це не допомогло. У мережі з’явився перелік характеристик, маркетингові фото та інша інформацію про майбутній смартфон.

Видання 91mobiles разом із відомим інсайдером OnLeaks розкрили ледь не всі подробиці про Pixel 9, 9 Pro XL та 9 Pro Fold.

Смартфон отримає варіанти у темно сірому, світло сірому, білому та рожевому кольорах. Грані пристроїв будуть відполіровані або глянцеві, а задня кришка буде м’яко матовою. Також смартфон отримав новий виступ для системи камер.

Звичайний Pixel 9 отримає 6,3-дюймовий Actua дисплей, 9 Pro також матиме 6,3-дюймовий, а 9 Pro XL – 6,8 дюймовий Super Actua. 9 Pro Fold матиме 6,3-дюймовий зовнішній дисплей та 8-дюймовий Super Actua Flex внутрішній.

Щодо камер, то у звичайному смартфоні буде 50 мегапіксельна ширококутна камера та 48 МП ультраширококутна, у 9 Pro та 9 Pro XL на додачу також буде встановлено 48 МП телефото камеру. Fold матиме набір із 48 МП основної, 10,5 МП ультраширокої та 10,8 МП телефото камери. Спереду звичайний Pixel 9 отримає 10,5 МП камеру, 9 Pro та XL – 42 МП, а Fold – 10 МП.

Усі моделі смартфонів буде оснащено процесором Tensor G4, наймолодша модель отримає 12 ГБ оперативної пам’яті, а всі решта – 16 ГБ. Також, судячи з промо матеріалів, Google обіцятиме до 24 годин роботи від акумулятора.

Нові смартфони компанії були створені з думкою про штучний інтелект. Вони отримають Gemini та інші функції на основі ШІ, як-от Circle to Search. Також компанія обіцяє сім років підтримки оновлень безпеки та Pixel Drops – оновлення з набором ексклюзивних нових функцій для смартфонів Pixel.

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Серед інших функцій, про які стало відомо з нового зливу, є Emergency SOS, які надаватимуть сповіщення про небезпечні умови поблизу, як-от пожежа чи потоп. Воно також має запобігати шкідливому програмному забезпеченню та фішинговим шахрайствам.

Також нові Pixel 9 отримають функцію Pixel Screenshots, щось на кшталт контроверсійної Recall від Microsoft, але для смартфонів. Ця функція дозволить зберігати різну інформацію, як-от події, місця та інше, на потім.

І останні відомі подробиці про майбутні смартфони це те, що у коробці окрім самого пристрою буде 1-метровий шнур USB-С стандарту USB 2.0, а також покупці нових пристроїв отримають доступ до ШІ Gemini Advanced безплатно на один рік.