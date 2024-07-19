Google показав Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro Fold

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія випустила короткий оглядовий ролик про Pixel 9 Pro, в якому натякнула, що штучний інтелект та Gemini будуть важливою складовою пристрою.

Також компанія випустила аналогічний ролик із майбутнім Pixel 9 Pro Fold. Він також акцентується на використанні штучного інтелекту, показує зовнішній вигляд майбутнього складаного смартфона.

Якщо вірити витокам, то Google планує показати 13 серпня 2024 року на Made by Google чотири смартфони: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold.

Спершу презентація була запланована на осінь 2024 року, але компанія вирішила провести її на декілька місяців раніше, а тепер починає самостійно тизерити майбутні новинки.