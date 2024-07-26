TWS-навушники Pixel Buds Pro 2 від Google можуть повернутися до свого “крилатого” дизайну, як у першому поколінні Pixel Buds. Про це свідчать витоки на OnLeaks.
Pixel Buds Pro 2 від Google будуть доступні у чотирьох кольорах: Charcoal (сірі), Porcelain (темно-сірі), Hot Pink (рожеві) та Aloe color (зелені). Кейс для навушників буде трохи більший за попередню модель, в іншому змін у дизайні кейса не помічено.
Також на фото видно більш помітну решітку на навушниках. Вона, швидше за все, буде використовуватися для режимів ANC та Transparency.
Перші Pixel Buds Pro були анонсовані ще у травні 2022 року, а випущені в липні того ж року. Поки що незрозуміло, як було покращено аудіо, але можна очікувати приємних оновлень.
Крім того, більш об’ємний корпус натякає на збільшений акумулятор. Для поточного покоління Pixel Buds Pro Google заявляє 31 годину з підзарядками та вимкненим ANC або 20 годин із підзарядками та ввімкненим ANC.
Більше про нові Pixel Buds Pro 2 ми дізнаємося 13 серпня 2024 року на презентації Made by Google.
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