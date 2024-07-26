Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

TWS-навушники Pixel Buds Pro 2 від Google можуть повернутися до свого “крилатого” дизайну, як у першому поколінні Pixel Buds. Про це свідчать витоки на OnLeaks.

Pixel Buds Pro 2 від Google будуть доступні у чотирьох кольорах: Charcoal (сірі), Porcelain (темно-сірі), Hot Pink (рожеві) та Aloe color (зелені). Кейс для навушників буде трохи більший за попередню модель, в іншому змін у дизайні кейса не помічено.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Також на фото видно більш помітну решітку на навушниках. Вона, швидше за все, буде використовуватися для режимів ANC та Transparency.

Перші Pixel Buds Pro були анонсовані ще у травні 2022 року, а випущені в липні того ж року. Поки що незрозуміло, як було покращено аудіо, але можна очікувати приємних оновлень.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Крім того, більш об’ємний корпус натякає на збільшений акумулятор. Для поточного покоління Pixel Buds Pro Google заявляє 31 годину з підзарядками та вимкненим ANC або 20 годин із підзарядками та ввімкненим ANC.

Більше про нові Pixel Buds Pro 2 ми дізнаємося 13 серпня 2024 року на презентації Made by Google.