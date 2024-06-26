Ми вже звикли до того, що Google проводить презентації Made by Google восени. Під час цих заходів компанія показує різноманітні гаджети, зокрема, флагманську лінійку смартфонів Pixel. Втім, цього року Google вирішила трохи раніше представити нам свої новинки – Made by Google відбудеться 13 серпня 2024 р.

Компанія опублікувала невеличкий тизер нового смартфона. Очікується, що Google запропонує одразу три моделі: Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. Окрім того, можна чекати на новий складаний девайс Pixel 9 Pro Fold, смартгодинник Pixel Watch 3 і навушники Pixel Buds Pro 2.