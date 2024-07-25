Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google додає нові функції до маркету Google Play на Android. Тут з’явилися нові категоризовані “Колекції”, у програмі винагород є смартфони Pixel, а також додано функції штучного інтелекту. Про це пише The Verge.

Компанія зазначає, що бажає зробити Google Play чимось більшим, ніж просто магазином. Про деякі з цих оновлень компанія заявляла ще на презентації I/O.

Наприклад, в пошук буде інтегрований штучний інтелект, який буде аналізувати схожі застосунки та наводити порівняння для користувача.

З’явиться новий розділ “Колекції”, призначений для відображення вже встановлених додатків, вони будуть організовані за категоріями.

“Зібравши вміст ваших додатків в одному місці, вам буде легше продовжити з того місця, де ви зупинилися”, — йдеться в блозі Google.

Під час пошуку ігор тепер можна вибирати зі списку фільтрів за інтересами, щоб уточнити типи ігор, які пропонує Play. Користувачі Play Games на ПК зможуть грати в кілька ігор одночасно в різних вікнах.

Google також намагається зробити свою програму нагород Play Points більш привабливою, додаючи “щотижневі супер призи”. Вони доступні для золотих, платинових і діамантових учасників. Розігруються смартфони Pixel, ігрові продукти Razer та інше обладнання. Призи будуть змінюватися щотижня, їх можна буде отримати на Play Points.

Компанія поглиблює налаштування персоналізованих рекомендацій у маркеті. Тепер ви можете вибирати додатки, які можуть містити конфіденційні дані, які ви не хочете, щоб були враховані алгоритмами персоналізації магазину.

Також користувачі Android в Японії отримують новий кураторський простір у Google Play, повністю присвячений коміксам (манзі). Користувачі зможуть прямо з маркету читати перші глави, з’являться прямі трансляції та трейлери подій в індустрії.

Нова вкладка “Комікси” з’явиться у японських користувачів прямо на головному екрані Google Play. Компанія планує і надалі створювати окремі тематичні простори в різних регіонах. Наприклад, раніше в Індії в 2022 вже було запущено простір про крикет.