Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

HMD анонсувала “Кращий телефон” – новий проєкт, у якому компанія спільно з батьками працює над смартфоном, котрий створять спеціально для дітей та захисту їхнього психічного здоров’я.

Компанія працює над новим телефоном, який стане альтернативою смартфонів для дітей. Цей пристрій дасть батькам можливість контролювати час, проведений дитиною за екраном смартфона та у соціальних мережах.

Серед іншого, HMD також працює з низкою експертів, учасниками кампанії та групами батьківської підтримки, щоб краще зрозуміти, які рішення насправді потрібні. Всі вони будуть залучені до глобальних вебінарів та форумів, щоб забезпечити співпрацю та співтворчість у межах проєкту “Кращий телефон”.

Компанія також замовила глобальне дослідження, щоб отримати уявлення про дилеми батьків, чиї діти користуються смартфонами. Результати показали, що 11 років – середній вік, коли діти вперше отримують смартфон, попри це, батьки зізнаються, що хотіли б зробити це пізніше.

Опитування 10 тисяч батьків у Великій Британії, США, Індії, Німеччині та Австралії показало, що більша частина опитуваних шкодують про те, що дали своїм дітям смартфон у такому ранньому віці. Третина вважає, що смартфон став ключовою причиною негативного впливу на дітей, зокрема через соціальні мережі.

70% батьків визнали, що їхнє дитинство без смартфонів дало їм можливість більше спілкуватися зі своєю сім’єю, але зараз у дітей такого часу немає. 55% опитуваних кажуть, що використання смартфона дітьми є джерелом серйозних суперечок. Ще третина батьків плакали через одержимість дітей смартфоном.

Попри це, понад половина батьків погоджується, що смартфон може позитивно впливати на їхніх дітей. Це дає їм можливість підтримувати зв’язок із друзями та допомагає у навчанні. Саме через це HMD має намір створити смартфон, який посилить позитивний вплив пристроїв на дітей та зменшить всі негативні якості.