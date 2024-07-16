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У YouTube Music тепер можна шукати пісні, наспівуючи їх смартфону

У YouTube Music тепер можна шукати пісні, наспівуючи їх смартфону
YouTube Music
Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
16 липня 2024, 10:15
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YouTube Music пропонує  користувачам нові можливості. Тепер люди можуть шукати пісні, наспівуючи мелодії смартфону. Про це повідомляє Engadget.

Про функцію, яка нагадує Shazam, вперше стало відомо кілька місяців тому. Приміром, навесні вона була в бета-доступі для власників ґаджетів на базі Android. Незадовго до цього її також помітили деякі користувачі YouTube Music для iOS.

Тепер функція буде доступна всім підписникам, а в сервісі заявляють, що інструмент дає змогу "шукати в каталозі YouTube Music понад 100 мільйонів офіційних пісень", використовуючи природний звук.

Все, що для цього потрібно зробити, це натиснути "пошук" і знайти іконку у формі хвилі. Далі все залежить від людини. Інструмент дозволяє наспівувати мелодію або навіть відтворювати її на іншому інструменті – після цього він знайде потрібну композицію.

Недавно також стало відомо, що YouTube Music тестує нову функцію генеративного радіо. Користувачі зможуть задати штучному інтелекту текстову підказку, та він підбере відповідні пісні за запитом користувача. Нова функція почне з’являтися у випадкових користувачів.

Технології Музика Штучний інтелект YouTube Music
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