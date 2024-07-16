Tesla відклала презентацію роботаксі через ключову зміну в дизайні, про яку попросив Ілон Маск

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Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що автовиробнику знадобиться більше часу для підготовки до презентації сервісу роботаксі. Про це пише Reuters.

За словами мільярдера, компанії потрібен додатковий час, щоб внести важливі зміни в дизайн передньої частини транспортного засобу та продемонструвати деякі інші речі.

"Запросив те, що я вважаю важливою зміною дизайну передньої частини, і додатковий час дозволяє нам продемонструвати кілька інших речей", – зауважив бізнесмен.

Ілон Маск не уточнив, коли саме тепер планується презентація. Однак нещодавно видання Bloomberg повідомляло, що її відкладено до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що навесні гендиректор Tesla оголосив на своїй сторінці в соцмережі X, що компанія збирається представити сервіс роботаксі 8 серпня.

Тривалий час він розказував про концепцію роботаксі, натякаючи на майбутнє, в якому власники авто Tesla могли б надавати свої транспортні засоби в загальний автопарк та заробляти гроші, поки їхні машини працюють автономно та возять інших пасажирів.