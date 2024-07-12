Військово-морські сили Німеччини планують нарешті відмовитися від дискет

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Військово-морські сили Німеччини планують відмовитися від дискет, якими користувалися з 1990-х років. Зараз розглядаються альтернативні рішення, повідомляє Engadget.

Заміна дискет буде непростим завданням. Від них залежить практично все на кораблях — від систем вентиляції до виробництва електроенергії. За технічне обслуговування німецького флоту відповідає компанія Saab.

Багато урядових установ і програм працювали на дискетах протягом десятиліть і ще довго після того, як застаріла система зберігання даних вийшла з широкого вжитку.

До слова, нещодавно Японське цифрове агентство оголосило, що відмовилося від використання дискет у своїх урядових системах.