Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

США разом із партнерами викрили діяльність ботоферми з майже тисячі акаунтів у X (колишній Twitter), які працювали на основі штучного інтелекту та розповсюджували російську дезінформацію. Про це повідомляє Engadget.

Представники Міністерства юстиції США зазначили, що подібна ботоферма розпочала роботу через програмне забезпечення, розроблене відділом цифрового медіа RT, підконтрольного російського видання. Ймовірно, розробкою керував заступник головного редактора RT ще у 2022 році, а схвалював і фінансував офіцер Федеральної служби безпеки росії.

Як повідомляється, ботоферма була створена та функціонувала завдяки інструменту Meliorator, який за допомогою штучного інтелекту створював автентичні акаунти у X, дозволяв генерувати текст та зображення, а також віддзеркалювати дезінформацію від інших ботів.

Мін’юст досі шукає всі 968 акаунтів, які використовувалися росіянами для розповсюдження дезінформації. Всі акаунти, які вже вдалося ідентифікувати, були заблоковані.

Велика кількість вже ідентифікованих профілів, які велися ботами, видавали себе за американців, використовуючи відповідні імена та встановлюючи своє місцеперебування у різних частинах США.

Один із таких акаунтів в X опублікував відео, у якому путін виправдовував дії росії в Україні, інший акаунт розмістив відео, де путін розповідав, що війна – це не територіальний конфлікт, а питання принципів, на яких базуватиметься світовий порядок. Активність на цих постах пізніше підіймали завдяки іншим ботам у мережі.

“росія мала намір використовувати цю ботоферму для поширення іноземної дезінформації, згенерованої за допомогою штучного інтелекту, масштабуючи свою роботу за допомогою ШІ, щоб підірвати наших партнерів в Україні та вплинути на геополітичні наративи, вигідні російському уряду. ФБР прагне працювати з нашими партнерами та розгортати спільні, послідовні операції, щоб стратегічно підірвати наших найнебезпечніших супротивників і запобігти використанню ними новітніх технологій у мерзенних цілях”, – заявив директор ФБР Крістофер Рей.

Раніше також повідомлялося, що платформа X обмежує розслідування Bellingcat про удар російською ракетою X-101 по “Охматдиту” в Києві.