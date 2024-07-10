Платформа X Ілона Маска блокує розслідування Bellingcat про те, що удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві було завдано російською ракетою X-101. Під час переходу за посиланням деякі користувачі отримують попередження, буцімто воно може бути небезпечним.

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Напередодні аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій підтвердили, що “Охматдит” у Києві вразила російська крилата ракета X-101. Такий висновок спеціалісти змогли зробити завдяки відеоматеріалам атаки, які з’явилися у відкритих джерелах невдовзі після атаки.

Нагадаємо, що дитяча лікарня постраждала внаслідок російського удару в понеділок, 8 липня 2024 року. На той момент в “Охматдиті” перебувало 627 дітей, восьмеро з яких зазнали поранень. Крім того, двоє дорослих загинули.