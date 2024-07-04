Як повідомляється, функція буде необов’язковою і не буде ввімкненою за замовчуванням. Також відомо, що надані генератору зображення можна буде видалити в будь-який час через налаштування Meta AI.

Коли саме у WhatsApp з’явиться нова функція, поки невідомо. Компанія все ще запускає підтримку свого чатбота Meta AI, а також загальну генерацію зображень для користувачів у США.