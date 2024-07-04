WhatsApp працює над новою функцією персоналізованої генерації аватарів. Ця функція буде використовувати комбінацію наданих користувачем зображень, текстових підказок і моделі штучного інтелекту Llama від Meta для створення зображень. Про це пише The Verge.
Як повідомляється, функція буде необов’язковою і не буде ввімкненою за замовчуванням. Також відомо, що надані генератору зображення можна буде видалити в будь-який час через налаштування Meta AI.
Коли саме у WhatsApp з’явиться нова функція, поки невідомо. Компанія все ще запускає підтримку свого чатбота Meta AI, а також загальну генерацію зображень для користувачів у США.
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