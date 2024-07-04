GSC Game World оприлюднила три українських композиції, які будуть звучати по радіо у грі “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля”. Це композиція “Хризантеми” від anastymoza, “Вулиця Схід” від “ДК Енергетик” та “Жити” від The Unsleeping.

Композиції належати до локації завод “Росток”, яка була створена за мотивами реального заводу компанії “Росток” у Києві, саме там знаходився офіс GSC Game World у 2001-2011 рр.