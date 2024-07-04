GSC Game World оприлюднила три українських композиції, які будуть звучати по радіо у грі “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля”. Це композиція “Хризантеми” від anastymoza, “Вулиця Схід” від “ДК Енергетик” та “Жити” від The Unsleeping.
Композиції належати до локації завод “Росток”, яка була створена за мотивами реального заводу компанії “Росток” у Києві, саме там знаходився офіс GSC Game World у 2001-2011 рр.
“Місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталкерів з усієї Зони. А відтепер, ще й територія Волі! Бар та Арена працюють в звичному режимі, безкоштовно тут хіба витрішки купувати.
Перед вилазкою непогано було б відпочити, музику послухати. Кусень провізії, вранішнє сонечко, а у вухах грає ехо з Великої Землі. Зона не завжди про рух, боротьбу та виживання. Іноді Вона відчувається в мелодіях, роздумах, у смакуванні того, що попереду, в наступній подорожі.” – йдеться в описи до ролика.
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