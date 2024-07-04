Операційний прибуток Samsung Electronics за підсумками II кварталу 2024 року порівняно з цим же періодом 2023 року може збільшитися у 13 разів. Це пов’язують з тим, що попит на технології штучного інтелекту сприяє відновленню цін на чипи пам’яті. Про це пише Reuters.

За оцінками LSEG SmartEstimate на основі прогнозів 27 аналітиків, операційний прибуток компанії в кварталі, який закінчився 30 червня, може становити 8,8 трлн вон ($6,34 млрд).

Якщо прогнози справдяться, то це буде найвищий операційний прибуток Samsung із III кварталу 2022 року. За підсумками II кварталу минулого року операційний прибуток компанії становив 670 млрд вон.

За оцінками спеціалістів, операційний прибуток підрозділу Samsung з випуску чипів буде на рівні 4,6 трлн вон, а мобільного бізнесу – на рівні близько 2,2 трлн вон.

Раніше Samsung повідомила, що операційний прибуток компанії за перший квартал 2024 року зріс на 932,8%, до 6,61 трлн вон (близько $4,8 млрд).