Новий застосунок підкорює App Store. Йдеться про соцмережу під назвою noplace, яка потрапила в топи платформи цифрової дистрибуції. Вона нагадує сучасну версію колись популярного Myspace та може стати альтернативою для користувачів платформи X Ілона Маска. Про це пише TechCrunch.

Основною аудиторією noplace вважають, зокрема молодь. А її ідея полягає в тому, щоб створити місце, де люди могли б стежити за своїми друзями, а також знаходити інших людей, які поділяють їхні інтереси.

Нова мережа має свої переваги – наприклад, це барвисті профілі, які користувачі можуть налаштовувати на власний смак. Ще до публічного запуску застосунок став вірусним саме завдяки функції, яка дозволяє користувачам самовиражатися, налаштовуючи кольори свого профілю.

Крім того, у noplace люди мають змогу ділитися всім: від статусу стосунків до того, що вони слухають чи дивляться, що читають чи роблять, і багато іншого. Наприклад, тут користувачі можуть вказати свій тип особистості, також тут є розділ “10 найкращих друзів”.

Наразі noplace зосереджується на текстових оновленнях і поки що не підтримує ні фото, ні відео. Застосунок пропонує дві стрічки: одну з вашими друзями, а іншу глобальну стрічку від усіх користувачів. Крім того, завдяки штучному інтелекту noplace пропонує користувачам короткий огляд того, що вони пропустили.

Застосунок можна безплатно завантажити на iOS, а в інтернеті він доступний лише в режимі читання. Плани щодо монетизації ще не розроблені.