Чоловіка у графстві Ворикшир в Англії ув’язнили на чотири місяці через те, що він у публічних місцях носив із собою 22-сантиметрову репліку меча Master Sword із Legend of Zelda.

8 червня 2024 року через камери спостереження побачили Ентоні Брея – 48 річного чоловіка, який носив із собою репліку меча. Він підійшов до офіцерів, тримаючи предмет у руці, після чого був арештований.

Брей намагався пояснити офіцерам, що цей меч зі Legend of Zelda це просто фіджет – щось, що займає його руки. Він також намагався переконати, що купив репліку в інтернеті як іграшку.

Брей також намагався запевнити поліцейських, що не мав на меті використовувати меч як зброю. Однак це не допомогло, адже меч все ж був гострим предметом та міг нести небезпеку іншим.