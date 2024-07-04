На GOG.com можна безплатно забрати непогану action/adventure The First Templar – Special Edition. Пропозиція дійсна протягом ще 2 діб.

The First Templar – це однокористувацька/кооперативна action/adventure від болгарської студії Haemimont Games (Tropico 3/4/5, Surviving Mar, Victor Vran, Jagged Alliance 3), яка вийшла у 2011 р. Гра розповідає про французького тамплієра та його супутницю, знатну даму, яку було проголошено єретичкою. Гравець повинен розкрити таємниці Ордену тамплієрів та відкрити секрет Святого Грааля. Герої стикаються з могутніми супротивниками включаючи сарацинів, лицарів французького короля Філіпа IV та Святу Інквізицію.

У The First Templar не дуже високий Metacritics – 57/100 для PC-версії. Steam-рейтинг краще – 73/100.