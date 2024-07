8 липня CMF by Nothing представить перший смартфон. Але компанія продовжує тизерити його навіть зараз. Компанія показала декілька прикладів кастомізації майбутнього CMF Phone 1.

Коліщатко в правому нижньому куті смартфона можна буде зняти та вільний слот використати для аксесуарів, наприклад, ремінця чи підставки.

Також 4 гвинти на задній кришці слугуватимуть для кріплення альтернативних варіантів задньої панелі. Цілком можливо, що користувачі зможуть прикрутити додаткову батарею до свого смартфона, або, наприклад, гаманець для зберігання карток.

Трохи раніше компанія також показала, що смартфон матиме 4 варіанти забарвлення: класичний чорний, синій, світло-зелений та помаранчевий.

yes mr. wayne, it does come in black… and also in blue, light green, and orange. pic.twitter.com/BZFZbfZfu1

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 3, 2024