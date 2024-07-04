Alphabet – материнська компанія Google – відмовляється від свого агротехнологічного стартапу Mineral через сильну конкуренцію в галузі та низьку норму прибутку. Частину технологій передадуть компанії Driscoll’s, яка займається вирощуванням та постачанням ягід. Про це пише The Verge.

Mineral оголосила про плани передати свою технологію в сільськогосподарську екосистему, щоб максимізувати вплив впровадження штучного інтелекту в сільське господарство. Як повідомляється, обговорюється питання ліцензування з компаніями, які раніше співпрацювали з Mineral, а також угода з Driscoll’s.

Минулого року Mineral стала незалежною дочірньою компанією після виходу з X lab – експериментального підрозділу Alphabet, який раніше запустив Google Glass і безпілотний автомобіль Waymo.

Старший віцепрезидент Driscoll’s з глобальних досліджень і розробок Скотт Комар повідомив, що компанія отримає безстрокову ліцензію на використання технології Mineral.