Компанія ACEMAGIC, яка здебільшого відома виробництвом різноманітних мінікомп’ютерів, представила ноутбук ACEMAGIC X1, головною особливістю якого є два екрани.

Ноутбук має два 14-дюймові FHD дисплеї. Один виконаний у звичному для ноутбуків форматі, а додатковий прикріплений збоку на петлі, яка повертається на 360 градусів.

Така система має кілька застосувань. Насамперед це додатковий дисплей для ноутбука, однак можливість повернути додатковий екран повністю назад також дозволяє використовувати ноутбук як планшет.

Крім того, можливість відхилити додатковий дисплей повністю назад та залишити ноутбук у відкритому стані дозволяє проводити презентації, показувати відео чи навіть грати в ігри. Загалом застосувань для такої системи можна придумати чимало.

Компанія поки не вдавалася у технічні подробиці, однак дещо все ж повідомила. ACEMAGIC X1 отримає 10-ядерний, 12-потоковий процесор Intel Core i7-1255U, 16 ГБ двоканальної оперативної пам’яті DDR4 та 1 ТБ сховища PCle 3.0.

На гранях ноутбук отримає один порт Type-C для зарядки, ще один Type-C зі швидкістю 5 Гбіт/c, який також працюватиме як дисплей порт, один USB 3.0, також зі швидкістю 5 Гбіт/c, та HDMI 2.0.