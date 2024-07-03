Попри спроби YouTube боротися зі зловмисними рекламодавцями, які порушують правила платформи, реклама для дорослих з’являється й досі. Як повідомляє Android Authority, цього разу у користувачів з’явилася реклама порно-гри.

Користувач Academic_Yak2513 на Reddit опублікував пост на сабреддіті YouTube, у якому показав відео з рекламою гри, яка явно порушує правила платформи. Як зауважив інший користувач у коментарях, серед іншого ця гра була вкрадена, адже рекламується не під оригінальною назвою й офіційного релізу на Android ніколи не було.

Представник YouTube звернувся до видання Android Authority з коментарем.

“У нас є сувора політика щодо оголошень із вмістом сексуального характеру. Якщо ми виявимо будь-які оголошення, які порушують цю політику, ми видаляємо їх”, – пояснив він.

Також у коментарі зазначили, що у 2023 році з платформи було видалено 5,5 мільярда рекламних оголошень, 94,6 мільйона з яких містили контент сексуального характеру. Додатково також заблокували 12,7 мільйона акаунтів рекламодавців. Крім того, представник також додав, що для боротьби з подібною рекламою почали використовувати великі мовні моделі.