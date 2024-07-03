Дослідницька група суспільних інтересів США (PIRG) опублікувала новий звіт з оцінкою продуктів на відповідність закону про право на ремонт, який прийняли у штаті Нью-Йорк у грудні.

Як пише Ars Technica, у межах цього звіту, гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro отримала найнижчу оцінку.

Оцінювання проводилося на основі “якості та доступності інструкції для ремонту, запасних запчастин та інших критичних матеріалів”. У випадку Vision Pro – відсутнє все. У всіх категоріях гарнітура отримала 0 з 10.

При цьому інші пристрої Apple, які з’явилися у звіті, отримали кращі оцінки. iPhone 15 має найвищу оцінку – 20, по 10 з 10 балів за запчастини та інструкції. MacBook Pro з процесором M3 отримав 10 балів за інструкцію, але 0 за запчастини.

PIRG оцінила й кілька інших продуктів, зокрема ще гарнітуру віртуальної реальності Meta Quest 3, яка також отримала низькі оцінки – 1 за інструкції та 2 за запчастини.