В UBS спостерігають зміни у взаємодії між клієнтами та співробітниками банків, які сталися завдяки штучному інтелекту. Про це розповіла президентка UBS Switzerland Сабіна Келлер-Буссе, пише Reuters.

Вона порівняла ці зміни з тим, як пацієнти йдуть до лікаря, уявляючи собі картину своєї хвороби, а клієнти використовують штучний інтелект, щоб придумати ідеї, які потім пропонують банку.

“У нашій галузі це також станеться, оскільки завдяки ChatGPT з’явиться більше даних, – попередила вона під час форуму Point Zero в Цюріху. – Ми повинні знати, що наші клієнти використовують його”.

Швейцарський банк інтегрує штучний інтелект у послуги та продукти, які він пропонує своїм клієнтам, запустивши торік пілотний проєкт миттєвого кредитування, орієнтований на малі та середні компанії, які часто мають нагальну потребу в ліквідності.

За словами Сабіни Келлер-Буссе, ця послуга дозволяє оминути кредитних спеціалістів та прискорити процес отримання відносно стандартного продукту.

“Це лише початок того, що ми побачимо”, – зазначила вона.

До слова, у травні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що ШІ б’є по світовому ринку праці “як цунамі”. За її словами, в найближчі два роки штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у розвинених країнах і 40% робочих місць у всьому світі.