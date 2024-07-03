Компанія Proton, відома набором сервісів з акцентом на конфіденційність та безпеку, представила Docs – нову альтернативу онлайн текстовим редакторам на кшталт Google Docs та Microsoft 365 з наскрізним шифруванням.

“Docs у Proton Drive побудовані за тими ж принципами конфіденційності та безпеки, що й усі наші сервіси, починаючи з наскрізного шифрування. Docs дозволяють вам співпрацювати в реальному часі, залишати коментарі, додавати фотографії та надійно зберігати файли. Найкраще те, що все це конфіденційно – навіть натискання клавіш і рухи курсора зашифровані”, – йдеться у заяві компанії.

Компанія пояснює, що вирішила запустити текстовий редактор з акцентом на конфіденційність через те, що найбільшими альтернативними рішеннями володіють компанії Bit Tech, які “збирають та монетизують вашу особисту інформацію”.

Також компанія зазначає, що на відміну від рішень від Google чи Microsoft, її продукт точно не використовуватиме ваші дані для тренування моделей штучного інтелекту. Крім того, іншими названими перевагами є повна захищеність документів, захист від витоку даних та обмеження доступу до файлів третім сторонам.

Як і будь-який інший популярний онлайн текстовий редактор, Docs від Proton дозволить створювати та редагувати документи, ділитися ними з іншими та співпрацювати з ними у реальному часі.

Також Docs дозволить бачити, хто має доступ до файлу та переглядає його, залишати коментарі й відповіді й імпортувати документ у різних форматах.

Щоб скористатися Docs, необхідно лиш безплатно створити акаунт Proton Drive. Новий продукт має з’явитися в усіх користувачів протягом наступних кількох днів.