Британський стартап Nyobolt представив новий літій-іонний акумулятор ємністю 35 кВт⋅год для електромобілів, який може зарядитися з 10% до 80% за чотири з половиною хвилини. Про це пише CNN.

“Наші масштабні дослідження у Великій Британії та США відкрили нову технологію акумуляторів, яка вже готова і масштабована. Ми даємо можливість електрифікувати нові продукти та послуги, які наразі вважаються нежиттєздатними або неможливими”, – заявив співзасновник і генеральний директор Nyobolt Саї Шиваредді (Sai Shivareddy).

Стартап зміг розробити акумулятор, який підтримує таку швидкість зарядки, завдяки конструкції, яка виробляє менше тепла. Завдяки цьому, ці батареї також є безпечнішими, адже вони більше захищені від перегріву. Крім того, матеріали, які використовуються для виготовлення анод акумуляторів, дозволяють швидше передавати електрони.

Зараз стартап проводить переговори з вісьмома виробниками електромобілів. Попри те, що ємність 35 кВт⋅год є набагато меншою, ніж звична ємність батареї у типових електромобілях, технологія може бути використана у більших акумуляторах у майбутньому.

Однак ємність є не єдиною перешкодою на шляху до масового застосування нової технології. Для того, щоб акумулятори Nyobolt могли розкритися повністю, дороги повинні бути оснащені швидкими зарядками, але зараз їх доволі мало і вони розташовані далеко одна від одної.

Проте Шиваредді до цього ставить з оптимізмом та каже, що кількість необхідних зарядок постійно зростає як в Америці, так і у країнах Європи. Також, за його словами, нові батареї Nyobolt сумісні зі супер зарядками від Tesla.

“Ми хотіли б працювати з Tesla та іншими провідними (виробниками), щоб втілити наше бачення в життя – з метою зробити час підзарядки таким же, як і час заправки. Це вимагатиме від промисловості співпраці для розгортання великої кількості таких потужних зарядних пристроїв разом із мережевим/немережевим джерелом живлення”, – сказав Шіваредді.

Ще однією проблемою акумуляторів Nyobolt є те, що для їхнього виготовлення важливим є хімічний елемент ніобій, який поки що видобувають у малих кількостях. За минулий рік у всьому світі було видобуто 83 тисячі тонн ніобію, водночас було видобуто 1,5 мільйона тонн графіту, який використовується у звичайних літій-іонних батареях.

За словами Вільяма Кафрта, фахівця з електронної мобільності в консалтинговій компанії P3 Group, батареї Nyobolt “теоретично” можуть заряджати електромобілі зі швидкістю, яку заявляє компанія, але поки що є “багато невідомих” факторів про цю технологію. Він також додав, що з “невідомими” факторами батарей можуть розібратися, однак поки таку технологію не розглядають для масового виробництва чи застосування.