Netflix припиняє надавати послуги за найдешевшим тарифним планом без реклами за $11,99. Деякі користувачі вже зіткнулися з вимогою обрати новий тарифний замість базового, щоб продовжити користування сервісом. Про це повідомляє The Verge.

Судячи з дописів на Reddit, більшість користувачів, які зіткнулись з вимогою зміни тарифного плану, перебувають в Канаді або Великій Британії. У січні медіагігант оголосив, що почне відмовлятись від базового тарифу у другому кварталі цього року, починаючи з цих країн.

На заміну базовому пакету користувачам доведеться обрати або тариф з рекламою за $6,99, або тариф без реклами за $15,49, або преміум-план 4K за $22,99.

Netflix продовжує підштовхувати користувачів до свого тарифного плану з вбудованою рекламою, кількість підписників цього тарифу станом на травень зросла до понад 40 мільйонів.