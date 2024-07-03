Meta змінює політику щодо арабського слова shaheed, яке вважалося найбільш модерованим на платформах компанії. Про це повідомляє Engadget.

В оновленні до Наглядової ради Meta зазначила, що саме лише використання цього слова більше не призведе до видалення публікації.

Досі Наглядова рада критикувала компанію за “повну заборону” цього слова, яке часто перекладається як “мученик”, хоча воно може мати кілька значень.

Попередня політика Meta не враховувала цю “лінгвістичну складність”, що призвело до великої кількості видалень контенту через вказане слово.

Як повідомила рада раніше цього року, на слово shaheed “припадає більше видалень контенту за Стандартами спільноти, ніж на будь-яке інше окреме слово чи фразу” на платформах компанії.

Тепер Meta заявила, що протестувала новий підхід до модерації цього слова за рекомендацією Наглядової ради. Зміна повинна мати значний вплив на арабомовних користувачів компанії, які, на думку Наглядової ради, зазнали несправедливої цензури в результаті попередньої політики.