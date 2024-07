Meta представила новий інструмент для створення 3D-ресурсів на основі штучного інтелекту – 3D Gen (3DGen). Про це повідомляє VentureBeats.

📣 New research from GenAI at Meta, introducing Meta 3D Gen: A new system for end-to-end generation of 3D assets from text in <1min.

Meta 3D Gen is a new combined AI system that can generate high-quality 3D assets, with both high-resolution textures and material maps end-to-end,… pic.twitter.com/rDD5GzNinY

— AI at Meta (@AIatMeta) July 2, 2024