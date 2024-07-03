Meta представила новий інструмент для створення 3D-ресурсів на основі штучного інтелекту – 3D Gen (3DGen). Про це повідомляє VentureBeats.

📣 New research from GenAI at Meta, introducing Meta 3D Gen: A new system for end-to-end generation of 3D assets from text in <1min. Meta 3D Gen is a new combined AI system that can generate high-quality 3D assets, with both high-resolution textures and material maps end-to-end,… pic.twitter.com/rDD5GzNinY — AI at Meta (@AIatMeta) July 2, 2024

Як стверджує компанія, 3DGen зможе запропонувати користувачам “створення 3D-ресурсів із високою швидкістю та високоякісними 3D-формами та текстурами менш ніж за хвилину”.

Крім того, новий інструмент запропонує можливості змінити раніше згенеровані або створені людьми 3D-форми завдяки використанню додаткових текстових команд.

3DGen об’єднає два ключові технічні компоненти – 3D AssetGen та 3D TextureGen, які були розроблені для генерації текстового запиту у 3D-моделі та текстури.

Серед іншого, 3DGen також має підтримку PBR-матеріалів, що дозволить реалістично повторно висвітлити згенеровані 3D-об’єкти для подальшого їхнього застосування у реальних програмах.