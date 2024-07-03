У Google через розвиток штучного інтелекту зростають викиди парникових газів. Згідно зі звітом техногіганта, торік викиди вуглекислого газу в результаті його діяльності досягли 14,3 млн метричних тонн, пише Bloomberg.

Минулорічний результат виявився на 48% більшим порівняно з показниками, які зафіксували в 2019 році. Крім того, ця цифра збільшилася на 13% порівняно з 2022 роком.

У Google стверджують, що виною тому є зростання споживання енергії в центрах обробки даних і викидів у ланцюжку поставок. А оскільки компанія прагне додати ШІ до своїх продуктів, це може ускладнити скорочення викидів у майбутньому.

“Оскільки ми продовжуємо інтегрувати ШІ в наші продукти, скорочення викидів може бути складним завданням через зростаючі потреби в енергії через більшу інтенсивність обчислень ШІ, а також викиди, пов’язані з очікуваним збільшенням інвестицій в нашу технічну інфраструктуру”, – йдеться у звіті Google.

Раніше також повідомлялося, що пошук Google на основі штучного інтелекту використовує у 10 разів більше енергії, ніж традиційний пошук. За підрахунками, згенеровані ШІ відповіді на усі пошукові запити у Google можуть споживати стільки ж енергії, скільки вся Ірландія.