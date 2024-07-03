Компанія Figma тимчасово вимкнула новий інструмент створення дизайну на основі штучного інтелекту, Make Design, після того, як він “намалював” копію інтерфейсу застосунку погоди від Apple, повідомляє TechCrunch.

Рішення було прийнято після того, як Енді Аллен, генеральний директор і співзасновник компанії Not Boring Software, поділився в X зображеннями, на яких видно, що Make Design згенерував кілька дизайнів додатків, майже ідентичних стандартній погоді Apple на iOS, коли його попросили створити “додаток про погоду”.

Make Design, інтегрований у програмне забезпечення Figma, має на меті генерувати макети користувацького інтерфейсу (UI) та компоненти на основі текстових підказок. Ця функція рекламувалася як інструмент для розробників, що дозволяє швидко створювати та досліджувати дизайнерські ідеї, допомагаючи їм швидше знаходити рішення.

На конференції Figma’s Config минулого тижня компанія пояснила, що Make Design не був навчений на основі контенту Figma, файлів спільноти або дизайні сторонніх додатків. Але відкриття Алленом того, що Figma по суті копіює інші програми, викликало занепокоєння серед дизайнерської спільноти.

“Просто попереджаю всіх дизайнерів, які використовують нову функцію Make Designs, що ви можете захотіти ретельно перевірити наявні програми або суттєво змінити результати, щоб не накликати на себе юридичні проблеми”, – попередив Аллен інших користувачів X.

У відповідь на звинувачення Аллена, CEO та співзасновник Figma Ділан Філд пояснив, що Make Design використовує готові великі мовні моделі в поєднанні з “системами, які ми замовили для використання цих моделей”. За його словами, проблема такого підходу полягає в тому, що варіативність є надто низькою.

Філд визнав, що в поспіху запуску нових функцій ШІ, які мали забезпечити компанії конкурентоспроможність, процес забезпечення якості (QA) був випущений з уваги. Він також оголосив, що Figma тимчасово відключить Make Design, поки команда не буде впевнена в тому, що результати його роботи не копіюють наявні інтерфейси та дизайни. Функція залишатиметься відключеною, поки не буде завершено ретельну перевірку якості базової системи дизайну.

Компанія Apple ніяк не коментувала цю проблему, а Figma посилається на твіти Філда як на свою офіційну заяву з цього приводу.