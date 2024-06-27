Figma анонсує низку нових функцій, таких як нові інструменти штучного інтелекту, вбудовані функції для створення презентацій та значний редизайн інтерфейсу, повідомляє The Verge.

Редизайн має на меті “закласти фундамент на наступне десятиліття”. Компанія планує оновити панель інструментів, додати закруглені кути та 200 нових іконок. В рамках оновлення дизайну компанія хоче “зосередити робочу зону менше на інтерфейсі та більше на самій роботі” і зробити щось доступне для нових користувачів, але водночас корисне для експертів Figma.

У Figma кажуть, що це вже третій значний редизайн компанії з моменту запуску. Новий дизайн буде доступним користувачам закритої бета-версії.

Окрім редизайну, головним нововведенням є нові інструменти генеративного штучного інтелекту.

Директор продукту Figma Юхкі Ямашіта показав приклад того, як за допомогою Figma можна створити дизайн застосунку для нового ресторану. Через кілька секунд після того, як він набрав запит у текстовому полі, Figma створила дизайн зі списком меню, панеллю вкладок і навіть кнопками для партнерів з доставки, таких як Uber Eats і DoorDash. Це виглядало як звичайний макет мобільного додатку, але Ямашіта зміг одразу ж почати його доопрацьовувати.

За словами Ямашіти, всі нові інструменти штучного інтелекту Figma дозволять людям, які не знайомі з Figma, легше тестувати ідеї, а тим, хто краще розбирається в додатку, пришвидшити свою роботу.

Під час бета-версії інструменти штучного інтелекту від Figma будуть безплатними, але компанія заявляє, що, можливо, доведеться ввести “ліміти на використання”.

На додаток до редизайну і нових функцій ШІ, Figma додає потенційно дуже практичний новий інструмент: Figma Slides.

Існує кілька специфічних функцій Figma, які дизайнери оцінять. Редактор дає можливість показати прототип програми прямо зі слайду, тобто не потрібно робити складний запис екрана, щоб продемонструвати, як одна частина з’єднується з іншою.

Також є можливість створення інтерактивних функцій для аудиторії, такі як опитування або шкала узгодження, де люди можуть побудувати діапазон, якщо вони згодні або не згодні з чимось.

Ця функція також буде безплатною в бета-версії, але після офіційного запуску стане платною.