DJI відкриває для себе ринок електровелосипедів. Компанія, найбільш відома дронами, анонсує свій перший електробайк – гірський Amflow PL із вуглецевого волокна – в комплекті з двигуном Avinox із повним приводом. Про це повідомляє The Verge.

Amflow PL має 120 Нм максимального крутного моменту і 1000 Вт потужності прискорення, що дозволить долати навіть найкрутіші схили. Номінальна потужність двигуна – 250 Вт із піковою потужністю у 850 Вт.

Знімний акумулятор ємністю 800 Вт-год можна швидко зарядити з нуля до 75% за 1,5 години за допомогою зарядного пристрою Amflow 2A/508 Вт GaN.

Важить Amflow PL 19,2 кг завдяки рамі з вуглецевого волокна вагою 2,27 кг і системі приводу Avinox вагою 2,52 кг.

Велосипед оснащений дводюймовим кольоровим сенсорним OLED-дисплеєм, інтегрованим у раму, і додатком Avinox для бездротового доступу до велосипеда і всіх даних про поїздку. У разі несправності велосипед подасть звуковий сигнал і повідомить вас про своє місцеперебування в застосунку.

Він має чотири режими допомоги, включаючи автоматичний режим, який адаптує подачу потужності залежно від опору їзди. На завершення – USB-порт для зарядки телефону, повна система підвіски від Fox та рама, на яку можна встановити як 27,5-дюймові, так і 29-дюймові задні колеса.

Очікується, що Amflow PL з’явиться в продажу у IV кварталі цього року. Компанія повідомляє, що ціна буде десь між 7 000 і 12 000 євро, що ставить його в пряму конкуренцію з преміальними електричними спортивними велосипедами.

DJI заявляє, що Amflow PL буде доступний в авторизованих дилерів у Німеччині, Великій Британії та Австралії.