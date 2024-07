Microsoft оприлюднила список нових ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass у першій половині липня 2024 року.

Незабаром у Game Pass

Journey to the Savage Planet (Cloud, консоль та PC) – 3 липня

Досліджуйте чарівний і кумедно хаотичний інопланетний світ. Journey to the Savage Planet – це комедійна пригодницько-дослідницька гра від першої особи.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, консоль та PC) – 3 липня

Броулер це – піджанр файтингів, який зосереджується на унікальних дизайнах кожного персонажа зі своїми слабкими та сильними сторонами.

Cricket 24 (Cloud, консоль та PC) – 9 липня

Симулятор істинно англійського виду спорту від Big Ant Studios, видана Nacon.

The Case of the Golden Idol (Cloud, консоль та PC) – 9 липня

Розслідуйте загадку проклятого сімейного спадку та цілої низки містичних вбивств у point and click квесті, натхненному іграми золотої епохи цього жанру.

Neon White (Cloud, консоль та PC) – 11 липня

Гра, яка “підірвала” Steam влітку 2022 року. Спробуйте себе в ролі спідранера в стрімкому шутері від Angel Matrix та Annapurna Interactive.

Tchia(Cloud, консоль та PC) – 11 липня

Досліджуйте теплий та яскравий архіпелаг, який був натхнений Новою Каледонією, котра знаходиться посеред Тихого океану.

Magical Delicacy (Cloud, консоль та PC) – 16 липня

Затишний піксельний 2D платформер, в якому гравцям потрібно буде утримувати свою власну лавку магічних делікатесів. Для цього доведеться самостійно і збирати інгредієнти, і готувати, і навіть розносити замовлення.

Flock (Cloud, консоль та PC) – 16 липня

Тут гравці зможуть розправити крила та політати казковим світом, наповненим дивовижними істотами та краєвидами, та ще й в кооперативі.

15 липня каталог залишать: