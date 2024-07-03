Microsoft оприлюднила список нових ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass у першій половині липня 2024 року.
Незабаром у Game Pass
Journey to the Savage Planet (Cloud, консоль та PC) – 3 липня
Досліджуйте чарівний і кумедно хаотичний інопланетний світ. Journey to the Savage Planet – це комедійна пригодницько-дослідницька гра від першої особи.
Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, консоль та PC) – 3 липня
Броулер це – піджанр файтингів, який зосереджується на унікальних дизайнах кожного персонажа зі своїми слабкими та сильними сторонами.
Cricket 24 (Cloud, консоль та PC) – 9 липня
Симулятор істинно англійського виду спорту від Big Ant Studios, видана Nacon.
The Case of the Golden Idol (Cloud, консоль та PC) – 9 липня
Розслідуйте загадку проклятого сімейного спадку та цілої низки містичних вбивств у point and click квесті, натхненному іграми золотої епохи цього жанру.
Neon White (Cloud, консоль та PC) – 11 липня
Гра, яка “підірвала” Steam влітку 2022 року. Спробуйте себе в ролі спідранера в стрімкому шутері від Angel Matrix та Annapurna Interactive.
Tchia(Cloud, консоль та PC) – 11 липня
Досліджуйте теплий та яскравий архіпелаг, який був натхнений Новою Каледонією, котра знаходиться посеред Тихого океану.
Magical Delicacy (Cloud, консоль та PC) – 16 липня
Затишний піксельний 2D платформер, в якому гравцям потрібно буде утримувати свою власну лавку магічних делікатесів. Для цього доведеться самостійно і збирати інгредієнти, і готувати, і навіть розносити замовлення.
Flock (Cloud, консоль та PC) – 16 липня
Тут гравці зможуть розправити крила та політати казковим світом, наповненим дивовижними істотами та краєвидами, та ще й в кооперативі.
15 липня каталог залишать:
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly;
- Figment 2: Creed Valley;
- Sins of a Solar Empire: Rebellion;
- TOEM;
- The Wandering Village.
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