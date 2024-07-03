SSD-накопичувачі складаються з багатьох шарів пам’яті, які у певних моделях досягають сотень, але японський виробник Kioxia не хоче на цьому зупинятися та планує до 2027 року випустити твердотільний накопичував з 1000 шарів. Це дозволить збільшити ємністю SSD до 20 ТБ, при цьому не зробить їх надто дорогими. Про це пише PCGamer.

Kioxia анонсувала свій план під час семінару International Memory Workshop у Сеулі. Під час промови представники компанії відзначили швидкий розвиток флешпам’яті 3D NAND – чипа пам’яті, який використовується практично у всіх ігрових SSD. Вони розповіли, що за минулі вісім років обсяг пам’яті на одному квадратному міліметрі чипа зріс у 10 разів.

Такого результату змогли добитися завдяки процесу стакування, коли кілька шарів комірок пам’яті групуються разом у невеликій вертикальній структурі. Це допомагало підтримувати високу продуктивність пластин та зробити їх виробництво дешевшим.

Однак, оскільки конкуренція на ринку зростає, компанії необхідні нові інновації, тож стакування більшої кількості шарів, а у наслідку й більший об’єм пам’яті, є саме тим, що потрібно. Окрім Kioxia, про такі ж наміри вже розповіли у Samsung, але з дедлайном у 2030, а не 2027 році.