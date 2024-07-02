YouTube пропонує користувачам вимагати видалення відео, створеного за допомогою штучного інтелекту, якщо такий контент імітує їхнє обличчя або голос. Про це повідомляє TechCrunch.

Замість того, щоб вимагати видалення оманливого контенту YouTube тепер пропонує робити запити про порушення конфіденційності. Відповідні зміни в політиці YouTube непомітно запровадив у червні.

За новими умовами, YouTube передбачає подання заяви на видалення контенту від першої сторони. Звісно, передбачені й винятки, наприклад, коли постраждала особа є неповнолітньою, не має доступу до комп’ютера, померла тощо.

Однак просте подання запиту на видалення не обов’язково означає, що контент буде видалено. YouTube попереджає, що він буде ухвалювати власне рішення щодо скарги на основі різних факторів.

Наприклад, буде враховуватися, чи можна у створеному ШІ відео однозначно ідентифікувати особу, а також чи можна вважати контент пародією або сатирою.

До уваги також братимуть й те, чи зображений у ШІ-контенті публічний діяч або інша відома особа, і чи показує він “чутливу поведінку”, наприклад, злочинну діяльність, насильство або підтримку продукту чи політичного кандидата.

YouTube заявляє, що надасть автору відео 48 годин на те, щоб відреагувати на скаргу. Якщо контент буде видалено до закінчення цього часу, скарга буде закрита. В іншому випадку YouTube ініціює перевірку.

Користувачі зможуть розмити обличчя людей у своїх роликах, але вони не можуть просто зробити відео приватним, щоб задовольнити запит на видалення.