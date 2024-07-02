Багато логістичних компаній по всьому світу покладають великі надії на повністю безпілотні вантажівки, які зможуть працювати цілодобово. Але Японія має альтернативну пропозицію – вона хоче побудувати конвеєр довжиною понад 500 км для перевезення вантажів через всю країну. Про це пише Carscoops.

Проєкт потенційно має з’єднати міста Токіо та Осака. Ініціатива вражає – працюючи безперервно, вдень і вночі, такий конвеєр теоретично зможе переміщати таку ж кількість вантажу, як 25 тисяч водіїв вантажівок за день.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії оприлюднило цей план у звіті як спосіб подолання дефіциту водіїв вантажівок, який насувається на країну.

За даними South China Morning Post, до 2030 року кількість водіїв у країні може скоротитися до 480 тис. порівняно з 660 тис. у 2020 році. Все це через демографічний спад і поєднання жорстких правил, які регулюють, скільки часу водії можуть проводити за кермом.

План створення гігантського конвеєра в Японії поки не затверджено. Але The Japan Times повідомляє, що в урядовій доповіді йдеться про його запуск у 2034 році.

Реалізація проєкту дозволить не лише розв’язати проблеми з водіями, але й дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу. Втім, вартість будівництва конвеєра буде значною – потенційно йдеться про майже $23 млрд.