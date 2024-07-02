Фінтех компанія Wise оголосила, що персональні дані деяких її клієнтів могли бути скомпрометовані в результаті нещодавнього витоку даних в Evolve Bank & Trust, повідомляє TechCrunch.

У заяві на своєму офіційному вебсайті компанія Wise пояснила, що співпрацювала з Evolve з 2020 по 2023 рік, надаючи дані рахунків у доларах США. Через нещодавній злам в Evolve особиста інформація деяких клієнтів Wise могла бути розкрита.

“Ми надішлемо електронні листи всім клієнтам Wise, які, на нашу думку, могли безпосередньо постраждати від цього витоку даних”, – заявила компанія.

Wise повідомила, що передала Evolve персональні дані американських клієнтів, включаючи імена, адреси, дати народження, контактні дані, а також номери соціального страхування або ідентифікаційні номери роботодавців. Для клієнтів, які не є громадянами США, було передано інші номери документів, що посвідчують особу.

Точна кількість постраждалих клієнтів Wise залишається невідомою, оскільки компанія продовжує розслідування. Представник Wise повідомив TechCrunch, що компанія веде активне розслідування і буде безпосередньо контактувати з клієнтами, які потенційно можуть постраждати від витоку.

“Системи Wise не були скомпрометовані, і наші клієнти можуть безпечно отримати доступ до своїх облікових записів”, – запевнив представник компанії в електронному листі.

Коли TechCrunch звернувся до Evolve за коментарем щодо кількості постраждалих компаній-партнерів та кінцевих користувачів, речник Evolve Ерік Хелві відмовився від коментарів, пославшись на офіційну заяву компанії на її вебсайті.

У заяві Evolve зазначається, що компанія продовжує докладати зусиль для вирішення інциденту з кібербезпеки, який був ідентифікований як атака кіберзлочинного угруповання LockBit з вимогою викупу, спровокована тим, що співробітник компанії натиснув на шкідливе посилання ще в травні. Компанія запевнила, що доступ до коштів не був отриманий, але визнала, що інформація про клієнтів була завантажена з її баз даних під час зламу.

Evolve пообіцяла повідомити кожну особу, чия особиста інформація була скомпрометована.

Інші партнери Evolve, в тому числі Affirm, EarnIn, Marqeta, Melio і Mercury, підтвердили, що розслідують вплив витоку на своїх клієнтів.