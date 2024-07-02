Фанати оригінальних та ексклюзивних автомобілів, ось вам чудовий привід для радощів: запуск кросовера Alfa Romeo Tonale на українському ринку! Як мінімум, вже з’явилася перша інформація-опис та прайси для України. І що нам обіцяють?

Новий клас! Знайома техніка?

З дебютом кросовера Alfa Romeo Tonale компанія Alfa Romeo вперше прийшла в сегмент компактних кросоверів. Можна було б навіть сказати, що Alfa Romeo Tonale – найкомпактніший SUV-автомобіль бренду, якби не поява Alfa Romeo Milano/Junior.

Проте останній виявляється представником класу B-SUV, коли кросовер Alfa Romeo Tonale прагне грати в більш універсальному класі C-SUV: довжина – 4,53 метра; ширина – 1,84 метра; висота – 1,6 метра; колісна база – 2,64 метра. З такими габаритами кросовер Alfa Romeo Tonale має забезпечити достатній простір для п’яти людей та їхніх валіз: об’єм багажника заявлений на рівні 500 літрів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Привабливий та оригінальний дизайн – у новому для Alfa Romeo форматі: це перший компактний кросовера бренду! Цікаво, що автомобіль Alfa Romeo Tonale виступає не лише першим представником класу C-SUV, але й першим гібридом від Alfa Romeo. Причому, в різних проявах.

Згідно з прайсами, які вже заявлені для України – кросовер Alfa Romeo Tonale у MHEV-гібридному варіанті. Так, під капотом встановлено 1,5-літровий бензиновий турбодвигун, який працює у парі з 7-ступеневою коробкою-роботом, котра має вбудований електромотор (15 кВт або 20 к.с.) – і все це приводить до руху виключно передні колеса. Нічого не нагадує? Та це ж схема гібрида Jeep Compass!

Лише з тією різницею, що на Alfa Romeo Tonale використано турбіну зі змінною геометрією VGT (Variable Gas Turbine): вона забезпечує кращу подачу повітря, результатом чого є підвищення потужності – двигун видає 160 к.с. та 240 Нм крутного моменту. Завдяки цьому кросовер Alfa Romeo Tonale з 1,5-літровим турбо-MHEV-гібридом має прискорюватися в межах 0-100 км/год. за 8,8 секунди та набирати максимальну швидкість 212 км/год. Споживання палива заявлено на рівні 5,6-5,8 літрів на 100 км (траса-місто).

Привабливий та сучасний салон! Але ж скільки за це просять?

Інтер’єр кросовера Alfa Romeo Tonale намагалися витримати в історичних традиціях бренду. Ось навіть цифрова 12,3-дюймова панель приладів має декілька варіантів відображення інформації, включаючи класичний – з мальованими стрілками та шрифтами у ретро-стилі. Крім того, в салоні Alfa Romeo Tonale варто відзначити фірмовий dna-перемикач для зміни режимів руху, центральний 10,25-дюймовий дисплей, шкіряне оздоблення сидінь, підігрів керма та передніх сидінь, вентиляцію передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, спортивне кермо з кнопкою запуску двигуна, бездротовий зарядний пристрій.

Мало? А якщо додати адаптивні матричні LED-фари, розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний круїз-контроль, систему попередження про можливість фронтального зіткнення, шість подушок/шторок безпеки, безключовий доступ, червні гальмівні супорти BREMBO, легкосплавні 19-дюймові колісні диски…

Все це вже присутнє в комплектації VELOCE, що відкриває лінійку моделі в Україні. Проте й просять за такий автомобіль чимало: ціна Alfa Romeo Tonale 1.5 T4 TURBO MHEV 160 VELOCE – від 1,76 млн грн або $43 тис.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Салон Alfa Romeo Tonale має стильний, привабливий, сучасний вигляд: спортивні сидіння з розвиненою боковою підтримкою, два цифрові дисплеї, фірмовий dna-перемикач. Здається, тут і додати немає чого! Чи все ж таки є, що додати?

Відповіддю на це питання виступає комплектація TRIBUTO ITALIANO, яка робить автомобіль ще дорожчим: ціна Alfa Romeo Tonale 1.5 T4 TURBO MHEV 160 TRIBUTO ITALIANO – від 2,31 млн грн або $56,5 тис.

За що такі гроші?! Наприклад, за систему кругового огляду, асистент паралельного та перпендикулярного паркування, моніторинг “сліпих зон” дзеркал, систему автономного керування другого рівня, панорамний люк з електроприводом, аудіо HARMAN KARDON, електропривод налаштувань сидіння водія з пам’яттю, легкосплавні 20-дюймові колісні диски, оздоблення сидінь з червоними вставками та червоне прострочування на передній панелі – все це включено в перелік комплектації TRIBUTO ITALIANO. Проте навіть за чималу суму, навіть зі статусом максимальної версії, але ось такий кросовер Alfa Romeo Tonale TRIBUTO ITALIANO все одно буде лише 160-сильним та з переднім приводом.

Чого чекати далі? Нові версії, більша потужність, повний привод

Детальне вивчення вже наявної інформації щодо автомобіля Alfa Romeo Tonale в Україні розкриває для нас опис версії Plug-In Hybrid Q4 – нагадаю, що останнє позначення для Alfa Romeo завжди означає наявність повного приводу! Проте у випадку Alfa Romeo Tonale повний привод реалізовано не через класичний карданний вал для обертання задніх коліс, а через встановлення окремого електромотору позаду. За обертання передніх коліс відповідає вже бензиновий 1,3-літровий двигун у парі з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. А ще додайте акумулятор ємністю 15,5 кВт⋅год.

Конструкція виходить складна, але й пропонує чимало переваг. Такий PHEV-кросовер є найбільш потужним та динамічним в лінійці моделі Alfa Romeo Tonale: сумарно 280 к.с., прискорення 0-100 км/год. вкладається у 6,2 секунди. Водночас кросовер Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 дозволяє проїжджати до 69-82 км виключно на електроприводі; після чого акумулятор можна зарядити за 2,5 години й знову використовувати лише електромотор.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Найбільш очікувана наступна версія автомобіля – це Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: одночасна відповідь як на питання підвищення потужності, так і на питання реалізація повного приводу. Проте навіть складно уявити, скільки буде коштувати такий кросовер! Хоча новинка Alfa Romeo Tonale може отримати й більш доступні версії зі звичайними двигунами…

Йдеться про Alfa Romeo Tonale Hybrid 130: все аналогічно вищеописаному MHEV-гібриду; відмінність лише у тому, що використано простішу версію бензинового двигуна зі звичайною (а не VGT) турбіною. Трансмісія теж очікувана – передній привод та 7-ступеневий автомат-робот. Крім того, в описі моделі також згадується 130-сильна дизельна версія з 6-ступеневим автоматом-роботом. Проте коли ці автомобілі дістануться Україну, в яких комплектаціях, скільки вони будуть коштувати – питання ще залишаються відкритими.

Це лише перша детальна інформація про Alfa Romeo Tonale в Україні – але, сподіваємось, не остання! За можливості, звісно, буде підготовлено детальний тест-драйв та огляд автомобіля, коли він буде доступний. Не перемикайтеся!