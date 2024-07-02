Деякі користувачі повідомляють, що смартфони Pixel 6, 6 Pro та 6A після скидання до заводських налаштувань залишаються заблокованими. Google визнав проблему та проводить розслідування, повідомляє The Verge.

Після скидання смартфона до заводських налаштувань власники отримують повідомлення.

“Не вдається завантажити систему Android. Ваші дані можуть бути пошкоджені. Якщо ви бачите це повідомлення, можливо, вам доведеться виконати скидання до заводських налаштувань і стерти всі дані користувача, що зберігаються на цьому пристрої”, – йдеться в ньому.

Але під час повторного скидання до заводських налаштувань з’являється окрема помилка, що смартфон не має файлу під назвою tune2fs, який належить до інструменту командного рядка Unix, що використовується для встановлення параметрів файлової системи.

В обговоренні на Reddit користувачі зазначають, що з проблемою зіткнулись як користувачі beta-версії Android, так і офіційної.

Станом на сьогодні проблема ще не розв’язана, тому, якщо ви є власником Google Pixel 6 покоління, стежити за перебігом подій можна тут.